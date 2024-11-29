В Азербайджане закрылась компания с многомиллионным капиталом

Прекращена деятельность хлебопекарного предприятия ООО "Platek Pact" в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, причиной этого стало присоединение компании к ООО "ATS Food".



Согласно информации, "ATS Food" заявило о реорганизации после присоединения.

Отметим, что в городе Шамкир работает хлебопекарное предприятие "Nəfis çörək" компании "Platek Pact". Это производство, созданное в 2013 году, имеет уставный капитал в размере 18 230 535 манатов. ООО "ATS Food", основанное в 2022 году, обладает уставным капиталом в 58 401 000 манатов. Генеральный директор обеих компаний и законный представитель - Гаджиев Турал Эльхан оглу.