В Азербайджане ведут борьбу с переводами "с карты на карту"

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана, ввела финансовые штрафы в отношении 645 предприятий в сфере общественного питания и розничной торговли в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на службу, проверки выявили, что на этих объектах отсутствовали POS-терминалы, а для безналичных расчетов предлагались переводы с карты на карту (card-to-card). В результате были составлены протоколы, и на нарушителей наложены финансовые санкции.

В ведомстве подчеркнули, что прием безналичных платежей должен осуществляться исключительно через POS-терминалы. При этом покупатели обязаны получать как чек терминала, так и чек контрольно-кассового аппарата. В соответствии с законом "О защите прав потребителей" налогоплательщики обязаны устанавливать POS-терминалы и предоставлять возможность для проведения электронных расчетов, что предусмотрено законом "Об электронной торговле".