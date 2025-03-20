Детали убийства 41-летней женщины в Лянкяране

Раскрыты детали трагической гибели 41-летней женщины в Лянкяране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, мужчина пришел в дом своей тещи, поужинал, а затем признался в убийстве ее дочери.

Жительница Лянкярана Гюнель Тахирова была доставлена в районную больницу в тяжелом состоянии. В совершении преступления подозревается ее 46-летний супруг Иман Тахиров, который добровольно сдался полиции.

По словам матери погибшей, в семье часто возникали конфликты. Возможной причиной напряженности стали рабочие проблемы женщины, которые могли отразиться на отношениях в семье.

Тело Гюнель Тахировой направлено в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимой экспертизы.

У погибшей остались двое детей, один из которых является студентом.

Следственные органы продолжают расследование инцидента.

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