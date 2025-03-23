В Азербайджане проведут оценку этих земельных участков

В Азербайджане планируется проведение оценки земельных участков, расположенных в зоне прохождения высоковольтных линий электропередач.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев подчеркнул значимость данного шага, отметив, что он может поспособствовать решению проблемы с оформлением правоустанавливающих документов на дома, возведенные в этих зонах.

По его мнению, в рамках различных государственных инициатив будет осуществляться комплексная оценка земель, включающая подготовку экспертных заключений и отчетов.

Также предусмотрены мероприятия по анализу земельных участков в контексте модернизации энергосистемы, что направлено на интеграцию возобновляемых источников энергии и повышение эффективности передающей сети.

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