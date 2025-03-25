https://news.day.az/society/1739709.html

В Баку и ряде регионов обнаружены оружие и боеприпасы

В Азербайджане минувшим днем обнаружены оружие и боеприпасы. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 24 марта сотрудники полиции в Баку и различных регионах республики обнаружили и изъяли 3 автоматических оружия, 1 гранату, 18 ружей, 3 магазина для патронов и 90 патронов различного калибра.