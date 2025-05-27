Прогноз погоды на среду

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, в ночь с 27 на 28 мая местами возможен кратковременный дождь, будет дуть северо-восточный ветер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью в столице и на Абшероне составит 17-19, днем - 23-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана возможны кратковременные дожди с грозами, ливни, град, ночью и утром в горах - туман, восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 28-33, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов выше нуля.