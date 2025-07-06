Завтра ожидаются проливные дожди

Обнародован прогноз погоды на 7 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Но в ночь с 6 на 7 июля и местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днём - 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днём - 45-55%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются переменные дожди и грозы, преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные проливные дожди и град. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днём - 28-33° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 15-20° тепла.