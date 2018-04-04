В дорожной полиции произошли кадровые изменения
4 апреля 2018 15:44 296
В Главном управлении дорожной полиции произошли кадровые изменения, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, приказом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Камран Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником управления дорожно-патрульной службы.
Другим приказом министра сотрудник Главного управления дорожной полиции города Баку Руфат Гулиев назначен на должность начальника отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:56 0