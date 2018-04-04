В дорожной полиции произошли кадровые изменения

4 апреля 2018 15:44

В Главном управлении дорожной полиции произошли кадровые изменения, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, приказом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Камран Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником управления дорожно-патрульной службы.

Другим приказом министра сотрудник Главного управления дорожной полиции города Баку Руфат Гулиев назначен на должность начальника отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции.

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