Футбольный вратарь сбил соперника с ног приемом кунг-фу - ВИДЕО

Вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Дмитрий Гущенко остановил атакующего игрока чужой команды мощным ударом ногой в полете. Видеозапись с моментом инцидента публикует в Instagram издание Tribuna.

"Витебск" встречался с командой "Смолевичи" в рамках Высшей лиги белорусского чемпионата по футболу. В какой-то момент форвард "Смолевичей" Валерий Горбачик предпринял атаку на ворота соперника, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Голкипер вышел из ворот и попытался остановить его, видимо, рассчитывая отобрать мяч, но вместо отбора нанес мощный удар ногой в грудь в стиле компьютерной игры Mortal Kombat, буквально снеся оппонента с ног. После этого судья матча незамедлительно показал вратарю красную карточку.

Встреча "Витебска" и "Смолевичией" закончилась со счетом 1:1. Причем сбитый с ног нападающий Валерий Горбачик после мощного удара в грудь сумел вернуться к игре и даже забить гол, приведя счет матча к ничьей.

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