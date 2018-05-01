Футбольный вратарь сбил соперника с ног приемом кунг-фу - ВИДЕО
Вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Дмитрий Гущенко остановил атакующего игрока чужой команды мощным ударом ногой в полете. Видеозапись с моментом инцидента публикует в Instagram издание Tribuna.
"Витебск" встречался с командой "Смолевичи" в рамках Высшей лиги белорусского чемпионата по футболу. В какой-то момент форвард "Смолевичей" Валерий Горбачик предпринял атаку на ворота соперника, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Голкипер вышел из ворот и попытался остановить его, видимо, рассчитывая отобрать мяч, но вместо отбора нанес мощный удар ногой в грудь в стиле компьютерной игры Mortal Kombat, буквально снеся оппонента с ног. После этого судья матча незамедлительно показал вратарю красную карточку.
Встреча "Витебска" и "Смолевичией" закончилась со счетом 1:1. Причем сбитый с ног нападающий Валерий Горбачик после мощного удара в грудь сумел вернуться к игре и даже забить гол, приведя счет матча к ничьей.
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