«Интер» хочет приобрести игрока «Ромы»
12 мая 2018 15:40 129
Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти заинтересован в услугах полузащитника "Ромы" Алессандро Флоренци, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации итальянского издания Corriere dello Sport наставник черно-синих позвонил игроку и поинтересовался, желает ли Флоренци переехать в Милан. У полузащитника заканчивается контракт с "Ромой" в 2019 году и переговоры по продлению соглашения зашли в тупик. Туринский "Ювентус" также заинтересован в услугах 27-летнего футболиста.
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