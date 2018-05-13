Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом - ВИДЕО
12 мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко установил историческое достижение: стал чемпионом мира в трех разных весовых категориях всего за 12 боев на профессиональном ринге. Для этого Ломаченко в своем первом поединке в легком весе нокаутировал лидера дивизиона и чемпиона по версии WBA Хорхе Линареса. Видео нокаута в бою Ломаченко - Линарес: серия ударов в голову и силовой левый по печени, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Однако бой складывался отнюдь не легко для украинского боксера. В шестом раунде Василий Ломаченко побывал в нокдауне, когда нарвался на мощный прямой от Линареса, который пришелся точно в челюсть "Хай-теку". Василий упал на настил ринга и сразу встал, после чего рефери отсчитал нокдаун, а украинец до завершения раунда (20 секунд) уходил от соперника.
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