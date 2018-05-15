Бразильский вратарь увлекся смартфоном во время матча - ВИДЕО
15 мая 2018 09:54 78
Вратарь бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Адербар Сантос воспользовался смартфоном прямо во время матча 5-го тура чемпионата Бразилии против "Паранаэнсе". Видео размещено в Twitter-аккаунте пользователя Benjamin Back, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Встреча состоялась 13 мая. На ролике можно заметить, как Сантос взял в руки телефон и провел с аппаратом несколько манипуляций. После этого бразилец вынес смартфон за пределы поля.
"Атлетико Паранаэнсе" уступил "Паранаэнсе" со счетом 1:2. У хозяев отличился Пабло Тейшера. В ворота Сантоса голы забивали Бремер и Роджер Гуедес.
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