Джон Терри не собирается вешать бутсы на гвоздь - ФОТО

Экс-капитан лондонского футбольного клуба "Челси" Джон Терри сообщил своим поклонникам, что не собирается завершать карьеру игрока, несмотря на свои 37 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, сейчас ветеран проводит отпуск со своей семьей, но при этом рассматривает предложения о новых контрактах.

"Подтверждаю, что я еще не завершил карьеру и собираюсь играть, - сообщил Терри своим подписчикам в социальной сети Instagram. - Наслаждаюсь отпуском со своей семьей и рассматриваю варианты".

Терри начинал карьеру в молодежной команде лондонского "Вест Хэма", но еще в возрасте 15 лет перешел в "Челси", где выступал в "молодежке" и основной команде до 2017 года. Минувший сезон известный оборонец провел в "Астон Вилле", с которой у него был однолетний контракт.

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