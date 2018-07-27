Месси предложили сделать разменной монетой

Президент итальянской "Ромы" Джеймс Палотта раскритиковал руководство "Барселоны" за срыв перехода в клуб нападающего Малкома. Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

""Барселона" поступила некрасиво, когда вмешалась в переговоры. У нас уже была договоренность с агентом Малкома. "Барселона" принесла свои извинения, но я их не принял. Приму лишь в одном случае - если их команда отдаст нам [Лионеля] Месси", - заявил Палотта.

Глава римского клуба отметил, что обрывать отношения с "Барселоной" не собирается. "Прекратим ли мы с "Барселоной" отношения? Нет, эта команда больше нашей, в будущем сотрудничество возможно", - добавил он.

23 июля "Рома" договорилась о покупке Малкома за 31 миллион евро, на следующий день "Барселона" предложила на 10 миллионов больше и в результате футболист выбрал каталонский клуб. Испанцы подписали с 21-летним игроком пятилетнее соглашение.

До этого форвард выступал за французский "Бордо". В составе команды футболист провел 96 матчей, забив 23 мяча во всех турнирах.

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