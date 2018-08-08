«Реал» обыграл «Рому» в последнем матче Международного кубка чемпионов - ВИДЕО
8 августа 2018 11:16 257
В матче Международного кубка чемпионов мадридский "Реал" обыграл итальянскую "Рому", передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Матч прошел 8 августа в Ист-Рутерфорд и завершился со счетом 2:1. На голы Гарета Бэйла и Марко Асенсио римляне ответили точным ударом Кевина Стротмана.
Для обоих клубов этот матч был последним на турнире.
Международный Кубок чемпионов. Реал - Рома
Международный кубок чемпионов
"Реал" (Мадрид) - "Рома" (Рим) - 2:1 (2:0)
Голы: Асенсио, 2 . Бэйл, 15 . - Стротман, 83
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