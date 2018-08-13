Самый жестокий фол: футболист ударил ногой в голову соперника и наступил на него - ВИДЕО

Игрок Бурунди жестко сфолил против своего соперника, капитана Танзании Абрахам Морриса, в матче сборных до 17 лет, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В тот момент, когда Моррис во время прохода по флангу прокинул мяч мимо противника, игрок из Бурунди решил во чтобы то ни стало остановить капитана Танзании. Ногой он повалил его на газон, после чего шипами прошелся по лежачему Моррису.

Стоит отметить, что за такое поведение игроку юниорки даже не дали красную карточку.

Инцидент произошел в компенсированное ко второму тайму время. В итоги Танзания победила Бурунди со счетом 2:1.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

