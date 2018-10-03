Турниру UFC предрекли провал из-за главного боя

Болельщики оказались недовольны выбором руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которое приняло решение назначить бой между спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко и американкой Сиджарой Юбэнкс главным на турнире UFC 230. Первым о запланированном поединке сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Турнир пройдет 6 ноября на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Фанатов смутил выбор главного боя турнира. Шевченко поспорит за титул чемпиона в наилегчайшем весе с Юбэнкс, на счету которой лишь один поединок в UFC. По мнению многих, такой матч не соответствует статусу номерного турнира организации.

"Дэйна Уайт (президент UFC) прочти комментарии. Никто не хочет такой главный бой. Ты просто убиваешь нас, чувак", - обратился к главе промоушена пользователь Anthony Piedra.

"Худший показатель PPV в истории", - предсказывает Joel Riorden.

"При всем уважении, но я даже не знаю, кто такая Сиджара Юбэнкс. И я комментатор для UFC", - признался журналист Джо Роган, когда узнал о бое во время своего подкаста.

Шевченко должна была сойтись в октагоне с тогдашней чемпионкой американкой Никко Монтаньо на турнире UFC 228. Однако та снялась с поединка по медицинским причинам и в последствии была лишена титула.

30-летняя уроженка Бишкека имеет в своем активе 18 боев по правилам смешанного стиля (MMA). Шевченко одержала 15 побед и потерпела три поражения.

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