"Рома" стала последним четвертьфиналистом Кубка Италии - ВИДЕО

"Рома" в 1/8 финала Кубка Италии обыграла "Виртус Энтеллу" - 4:0. Дубль на счету Патрика Шика, еще по голу забили Иван Маркано и Хавьер Пасторе, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Римляне в четвертьфинале сыграют с "Фиорентиной". Другие пары составили "Милан" - "Наполи", "Лацио" - "Интер" и "Ювентус" - "Аталанта".

Кубок Италии

1/8 финала

"Рома" - "Виртус Энтелла" - 4:0 (2:0)

Голы: Шик, 1 (1:0). Маркано, 45+2 (2:0). Шик, 47 (3:0). Пасторе, 74 (4:0).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Жуан Жезус (Маркано, 10), Карсдорп, Пасторе, Кристанте, Пеллегрини (Риккарди, 82), Шик, Дженгиз Юндер (Дзаньоло, 76), Клайверт.

Судья: Ди Паоло.

14 января. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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