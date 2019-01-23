Эволюция футбольной экипировки - ФОТО

В XXI веке спорт стал настолько технологичным, что в некоторых его видах достижения научного прогресса влияют на результат едва ли не больше, чем сами спортсмены. Про футбол, конечно, такого сказать нельзя - здесь даже допинг не способен существенно увеличить шансы на успех (в отличие, скажем, от циклических видов спорта типа биатлона или лыжных гонок). Тем не менее, эволюция футбольной экипировки является наглядным пособием того, как сильно научно-технический прогресс изменил нашу жизнь. Подробнее об этой эволюции расскажет Day.Az со ссылкой на vtbrussia.ru.

От неглиже до кружевных панталон

Несмотря на то, что экипировка современного футболиста достаточно проста - футболка, трусы, гетры и бутсы - история футбольной формы уходит корнями в века. Ведь игрой, похожей на нынешний футбол, увлекались в древности и египтяне, и китайцы, и греки.

В Древнем Египте в футбол играли в схенти - набедренной повязке, представлявшей собой полосу ткани, обмотанную вокруг бедер и закрепленную на талии поясом. В Китае и Японии, если верить гравюрам, мяч друг другу перебрасывали в национальных одеждах - ханьфу и кимоно. Однако халаты и хитоны для футбола не слишком удобны, поэтому в Древней Греции проблему решили радикальным способом - играли нагишом. Причем это касалось не только мужчин, но и желавших погонять ногами мяч женщин.

В XVI веке в Италии появилась игра кальчо (флорентийская игра ногами), которая изначально предназначалась для аристократов. Со временем кальчо - симбиозом футбола и регби - увлеклись обычные граждане, однако традиция выходить на поле в панталонах прижилась.

Играли в футбол и на Руси, только мяч перебивали не в поле, а на замерзшем льду рек. Эта забава называлась "шалыга", а в роли бутс выступали обычные лапти. Однако быстрее и успешнее всего футбол развивался в Британии.

Британия. Период до 1863 года

Футбол, в отличие от охоты и войн, никогда не был изысканной забавой английских королей. Наоборот, в силу своей простоты и нетребовательности соккер уже в XIX веке приобрел статус народной игры №1. Поэтому в футбол чаще всего играли в повседневной рабочей одежде.

Футболка

Роль футболки в Британии обычно выполняли шерстяные свитеры на пуговицах или шнуровке. В дождь одежда намокала и становилась тяжелой, однако в холода шерсть не давала замерзнуть.

Трусы

В XIX веке в футбол было принято играть в штанах, иногда в бриджах, но не в трусах. Поддерживались штаны обычными кожаными ремнями.

Бутсы

Бутсы были самой "прогрессивной" с точки зрения футбола частью экипировки. Тогда они представляли собой высокие тяжелые башмаки из грубой кожи с железной пластиной на носке, но уже с коваными шипами на подошве. Подобная обувь больше подходила для уличных разборок, чем для футбола.

Период после 1863 года

В декабре 1863 года в Англии был утвержден первой свод футбольных правил. Некоторые из них регламентировали экипировку игроков, которую стали называть "4 плюс" по количеству необходимых элементов.

Футболка

В спортивной одежде на смену шерсти пришел хлопок. Первые футболки больше напоминали рубашки с длинным рукавом и по-прежнему содержали воротниковые пуговицы или шнуровку. Изготовляли их из плотного материала.

Трусы

Большинство футболистов консервативно предпочитали играть в брюках, заправленных в гольфы. Тем не менее моду стали постепенно завоевывать хлопчатобумажные шорты.

Бутсы

Во избежание нанесения травм железными пластинами или шипами пункт №13 правил 1863 года гласил: "Запрещается играть в обуви с выступающими стержнями, металлическими вставками или гуттаперчей на подошве футбольных бутс". Лишь в 1891-м шипы были реабилитированы при условии, что делались из кожи и не выступали больше чем на полдюйма (чуть больше сантиметра). Круглые шипы прибивали к подошве бутс. Фактически это была первая специализированная футбольная обувь.

Шапка и шарф

В конце XIX века в футбол было принято играть в шапочках. В наиболее анекдотичных случаях игроки выходили на поле в цилиндрах. Шарфы же использовали в том случае, если на футболистах была похожая форма. Тогда партнера от соперника можно было отличить по шарфу.

Период 1900-1950 годов

Как известно, новый век - новые нравы, даже если это касается спорта. В начале ХХ столетия форма футболистов стала в общих чертах напоминать нынешнюю. Тем не менее "тяжелое" наследие викторианской эпохи продолжало сказываться и на одежде игроков.

Футболка

Футболки игроков наконец-то стали футболками или поло, а не рубашками или свитерами. Рукав постепенно стали укорачивать, однако от воротничка на пуговицах или шнурке окончательно не отказались. Вероятно, по эстетической причине.

Трусы

Футбольные штаны остались в прошлом, а шорты плавно трансформировались в длинные и широкие трусы. Короткими в силу категоричного нравственного императива тех лет их не делали. Трусы обязательно скрывали бедра футболистов по колени.

Бутсы

Удивительный факт: с начала ХХ века и до его 50-х годов футбольные бутсы практически не менялись. С 1925 года появилась возможность заменять шипы, но дизайн остался прежним - тяжелые и высокие башмаки.

Период 1950-1980 годов

50-е годы ХХ века - время зарождения НТР. Искусственные полимеры, покорение атома, сверхзвуковая скорость и полеты в космос. С изобретением новых материалов стал стремительно меняться и футбол.

Футболка

В производстве спортивной одежды стали использоваться синтетические материалы, такие как нейлон, акрил и т.д. Изготовленные подобным образом футболки были легкими, не промокали и не растягивались. Для удобства зрителей на футболки обязательно наносились номера игроков.

Трусы

Футбольные трусы наконец-то перестали походить на помесь галифе с бриджами. Иногда причудливая мода и вовсе превращала их в "плавки-боксеры". Основным материалом футбольных трусов стала синтетика, хотя целиком от хлопка пока не отказывались.

Бутсы

Настоящая революция в 60-х годах произошла с футбольной обувью. Тяжелые высокие ботинки на шипах уступили свое место более легким бутсам с низким покроем. Такие бутсы не защищали голеностоп футболистов, но позволяли двигаться значительно быстрее. А сменные шипы на резьбе разной длины и формы повысили мобильность и позволили игрокам приспосабливаться к любым полям и к любой погоде.

Вратарские перчатки

Вратарские перчатки были изобретены еще в 1885 году. Однако до середины ХХ века большинство голкиперов их не использовали. Просто потому, что играть в них было сложнее - мяч банально выскальзывал из резиновых краг. Поэтому в моде были хлопчатобумажные и даже самодельные перчатки. Лишь в 1970-х годах внутреннюю сторону перчаток стали обклеивать латексом, который "приклеивался" к мячу. После этого представить себе футбольного вратаря без перчаток невозможно.

Наше время: период 1980-2018

Конец ХХ века и начало ХХI в профессиональном спорте характеризуется индивидуальным подходом в выборе экипировки для каждого спортсмена. Помимо использования новейших материалов, необходимостью стал "подгон" всех элементов формы под антропометрические характеристики атлета.

Футболка и трусы

Сейчас практически вся футбольная форма шьется из полиэстера, который обеспечивает хорошую вентиляцию, способствует потоотделению, быстро впитывает влагу и поддерживает комфортный для спортсмена микроклимат. Для этого используются фирменные технологии производителей. Ткань из синтетических волокон не рвется, не мнется и не липнет к телу. Иногда в футболках делают сетчатые вставки. В 1980-х годах на майках футболистов появилась надпись: фамилия или прозвище (например, в Бразилии) игрока. Эта традиция, как и номера от 1 до 99, пришла в футбол из хоккея.

Бутсы

Бутсы подбираются с учетом антропометрии стопы футболистов. В производстве используется как искусственная, так натуральная кожа (в топовых моделях - кожа кенгуру). Подошва обычно формируется из композитных материалов, а шипы - из уретана или полиуретана. Благодаря использованию новейших материалов вес бутс удалось снизить до 150-200 граммов.

Щитки

Поскольку нынешние бутсы не защищают голеностоп, в конце 80-х годов прошлого века ФИФА обязала игроков носить под гетрами щитки. Обычно их изготавливают из пластика.

Вратарские перчатки

На смену латексу пришел силикон, который превосходит его по сцепным свойствам. Для защиты пальцев от ударов разработаны пластины из гибкого высокопрочного полимера. Появились перчатки, снабженные плетением металлических нитей, которые оберегают пальцы голкипера, не мешая сгибаться в нужных направлениях. В некоторых моделях на тыльной стороне перчаток в подкладке расположены конструкции из сочлененных пластин. Суть их в том, что при любом ударе они обеспечивают угол разгиба между пальцами и ладонью не более чем 180 градусов. В результате каждый палец освобождается от поддержки, а перчатки можно отрегулировать под пристрастия конкретного вратаря.

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