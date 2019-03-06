Капитан "Реала" Серхио Рамос не смог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом". Напомним, встреча состоялась в Мадриде и завершилась со счетом - 4:1 в пользу гостей, в результате чего "сливочные" вылетели из турнира, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Рамос пропускал игру из-за намеренного перебора желтых карточек. УЕФА наказал защитника за такую хитрость, поэтому тот наблюдал за игрой из персональной vip-ложи SR4. В это время Рамоса снимали для документального фильма, который он анонсировал в конце января.

Как сообщает Marca, операторы наблюдали за поведением Рамоса на протяжении всей игры, а также за его действиями в раздевалке перед стартовым свистком. Документальную картину снимает компания Amazon, в ней будет рассказано о жизни и карьере футболиста.

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