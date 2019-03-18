Мадридский "Реал" предпринял попытку договориться с лондонским "Челси" по поводу совершения сделки по переходу в "Королевский клуб" бельгийского полузащитника Эдена Азара. Однако сторонам договориться не удалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, представители мадридцев предложили за хавбека "синих" 82 миллиона евро, но те, в свою очередь, даже не стали рассматривать эту сумму. В "Челси" уверены, что Азар стоит не меньше 115 миллионов евро и называют эту цифру стартовой для начала переговоров.

При этом трансферная стоимость 28-летнего бельгийского футболиста оценивается интернет-порталом и вовсе в 150 миллионов евро. Его действующий контракт с "Челси" рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне Азар провел за "синих" 29 встреч в английской премьер-лиге, став автором 13 голов и 11 голевых передач.