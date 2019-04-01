Юношеская команда московского "Спартака", в составе которой выступают игроки 2002 года рождения, проиграла клубу "Орландо Пайретс" (1:1, 7:8 - по пенальти) в финале турнира Future Champions, который проходил в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Автором единственного гола красно-белых стал Магомедэмин Рабаданов, который отправил мяч в ворота "пиратов" на 35-й минуте встречи. В серии послематчевых пенальти голкипер "Орландо Пайретс" отразил удар одного из игроков "Спартака". Вратарь начал праздновать успех, но мяч всё же влетел в ворота, когда голкипер отвлёкся.

Чтобы решить исход встречи, командам пришлось исполнить по девять ударов. Несмотря на ошибку голкипера, по итогам серии пенальти победу одержала южноафриканская команда.

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