В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся полуфинальный матч Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Брайтон энд Хоув Альбион". Команда Хосепа Гвардиолы добилась минимальной победы со счетом 1:0. "Горожане" стали первыми финалистами турнира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Единственный гол в этой встрече был забит уже на четвертой минуте первого тайма. Форвард "Манчестер Сити" Гарбиэл Жезус отличился после паса Кевина де Брейне.

В финале Кубка Англии "горожане" сыграют с победителем матча между "Уотфордом" и "Вулверхэмптона", который пройдет 7 апреля.

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