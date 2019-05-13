В 36-м туре чемпионата Италии "Рома" принимала "Ювентус" и это была центральная встреча недели в Серии А, передает Day.Az со ссылкой на xsport.ua.

В первом тайме команды не сумели распечатать ворота друг друга, ближе к этому были гости, которые уже оформили чемпионство.

Во второй половине встречи забил Криштиану Роналду, но его гол отменили из-за офсайда.

А потом ответила "Рома". За 10 минут до конца встречи отличился защитник Алессандро Флоренци, а в компенсированное время форвард Эдин Джеко установил окончательный счет.

"Рома" побеждает и продолжает погоню за еврокубками в турнирной таблице Серии А, у "Ювентуса" уже нет турнирной мотивации.

Серия А, 36-й тур

"Рома" - "Ювентус" 2:0

Голы: Флоренци, 79, Джеко, 90+2

"Рома": Миранте, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Кристанте, 67), Нзонзи, Дзаньоло, Клюйверт (Ундер, 78), Джеко, Эль-Шаарави.

"Ювентус": Шченсны, Де Шильо (Жоау Канселу, 85), Касерес, Кьеллини, Спинаццола, Куадрадо, Джан, Пьянич (Бентанкур, 71), Матюиди (Алекс Сандро, 84), Дибала, Роналду.

Предупреждения: Джеко (51), Джан (74), Дзаньоло (75), Коларов (90).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.