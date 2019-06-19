С 16 по 24 июня 2019 года посольство США в Азербайджане организовало визит американских послов по баскетболу Крейга Эшерика и Чини Нвагбо в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщили Trend в посольстве США.

Данный визит является частью продолжающейся программы, организованной американским посольством при поддержке Федерации баскетбола Азербайджана, а также министерств молодежи и спорта и образования. Цель программы - развитие 12 региональных баскетбольных лиг, которые в свою очередь играют важную роль в развитии 250 юношей, живущих за пределами Баку.

В августе 2017 года 14 тренеров по баскетболу из 12 регионов Азербайджана, при поддержке программы спортивной дипломатии государственного департамента США, побывали на двухнедельной экскурсии по программе "Послы баскетбольного спорта". В США тренерам предоставили информацию о том, какое влияние может оказать спорт на решение социальных проблем: обеспечить правильную организацию досуга детей, борьбу молодежи с экстремизмом, увеличение роли женщины, предотвращение конфликтов и развитие социальной интеграции.

Во время пребывания в Азербайджане американские тренеры провели 40-50-минутный семинар о том, как спорт может помочь развитию лидерских способностей. Семинар был проведен в городе Гянджа при участии учителей физкультуры. Они также организовали игру на олимпийском стадионе "Гёкгёль" для 40-50 молодых людей и их тренеров.

21-23 июня представители примут участие в трехдневном молодежном баскетбольном турнире "Солидарность", который пройдет в Азербайджанской Государственной академии физической культуры и спорта при участии 110 юношей. Во время соревнования тренеры расскажут о важности лидерства, об уважении к разнообразию, а также помогут развить навыки баскетбольного спорта.

Отмечается, что Чини Нвагбо и профессор Эшерик посвятили всю свою жизнь баскетболу и тренерской деятельности.

Чини Нвагбо приступила к баскетбольной карьере в средней школе Дюваль в Ленхеме, штат Мэриленд, которую продолжила в университете Сиракуз, где получила степень бакалавра биологии. В течение следующих 11 лет после окончания университета Сиракуз Чини занималась профессиональным баскетболом в разных странах, таких как Испания, Чили, Бразилия, Польша, Португалия и Израиль. Она четыре раза получала титул "Самый Ценный Игрок", также представляла свою родную страну Нигерию на чемпионате мира в 2006 году. В последнее время Нвагбо работала с Национальной баскетбольной ассоциацией в Китае над улучшением основной баскетбольной программы MBA. В качестве тренера Нвагбо проводила семинары для многих спортсменов, как для начинающих, так и для профессионалов высокого уровня.

Крейг Эшерик занимался баскетболом во время обучения на степень бакалавра финансов в Джорджтаунском университете, и в течение двух лет он работал помощником тренера по баскетболу в юридическом центре этого университета. После окончания юридического факультета Эшерик в течение 17-и лет работал в качестве ассистента тренера мужской баскетбольной команды в Джорджтаунском университете. После чего работал помощником тренера команды, которая в 1988-м году получила бронзовую медаль на Олимпиаде в Сеуле. В 1999-м году Эшерик стал главным тренером баскетбольной команды Джорджтаунского университета, и благодаря его усилиям, на счету команды имеется 103 победы. Профессор Эшерик работал в области спортивного вещания и написал ряд учебников по связям со СМИ, основам спортивного менеджмента и коучингу. В настоящее время он работает доцентом спортивного менеджмента в университете Джорджа Мейсона.

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