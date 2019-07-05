https://news.day.az/sport/1135404.html Названы имена шахматистов, которые представят Азербайджан на Кубке мира
Названы имена шахматистов, которые представят Азербайджан на Кубке мира
Стали известны имена гроссмейстеров, которые будут отстаивать честь Азербайджана на Кубке мира по шахматам.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, это Шахрияр Мамедъяров (2765 очков, восьмое место) и Теймур Раджабов (2759 очков,13-е место). Аркадий Найдич (2681, 62-е место) указан как запасной игрок.
Отметим, что Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске (Россия) с десятого сентября по четвертое октября. В турнире примут участие 128 шахматистов. Победитель получит право на участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира 2020 года.
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