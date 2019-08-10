Итальянская "Рома" намерена арендовать у "Манчестер Юнайтед" нападающего Алексиса Санчеса. Переговоры клубов начнутся в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер говорил, что Санчес, скорее всего, останется в команде. Однако не исключен вариант ухода 30-летнего чилийца. "Рома" может арендовать футболиста на один год, при этом "МЮ" будет частично компенсировать расходы по зарплате игрока.

Прошлый год оказался неудачным для Санчеса. Алексис забил 2 мяча в 27 матчах. Сам футболист не возражал бы против смены обстановки. В свою очередь "Рома" планирует усилить линию атаки.

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