https://news.day.az/sport/1148064.html Джеко решил остаться в "Роме"
Джеко решил остаться в "Роме"
Нападающий Эдин Джеко подписал новый контракт с итальянской "Ромой". Договор рассчитан до 30 июня 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На протяжении лета не утихали разговоры об уходе 33-летнего боснийца из "Ромы". Наиболее вероятным выглядел вариант продолжения карьеру в "Интере". Появлялась информация, что стороны уже согласовали условия перехода. Но в итоге миланцы предпочли приобрести у "Манчестер Юнайтед" бельгийца Ромелу Лукаку.
Однако Эдин решил остаться в "Роме", за которую он выступает с 2016 года. Лучший бомбардир последнего чемпионата Италии подписал новый контракт с римлянами.
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