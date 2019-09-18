https://news.day.az/sport/1157313.html Симеоне восхитился Криштиану Роналду
Симеоне восхитился Криштиану Роналду
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от встречи с нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. 18 сентября соперники сыграют в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сложно подготовится ко встрече с игроком, который является настоящим хищником у ворот. У него невероятная статистика, Роналду опасен, когда находится у штрафной. Его сложно контролировать, он умеет все", - сказал Симеоне.
Матч "Атлетико" - "Ювентус" начнется в 23:00 по бакинскому времени.
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