Испанский AS опубликовал протоколы голосований на звание лучшего игрока мира 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Полный список доступен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Голосовать имели право капитаны сборных стран, участвующих в соревнованиях под эгидой ФИФА. Спортсмены распределяли восемь очков по трем претендентам. В частности, капитан аргентинской сборной и игрок "Барселоны" Лионель Месси присудил пять очков сенегальскому форварду "Ливерпуля" Садио Мане, два очка португальскому нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду и одно очко одноклубнику голландцу Фрэнки де Йонгу.

Роналду же не включил аргентинца в тройку лучших футболистов планеты. По мнению португальца, лучшим игроком года является его одноклубник - голландский защитник Маттейс де Лигт. Роналду также назвал лучшими де Йонга и французского форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

23 сентября Месси был признан лучшим игроком планеты по версии ФИФА. Аргентинец опередил в споре за статус лучшего Роналду и защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка.

В прошлом сезоне аргентинец вместе с "Барселоной" выиграл золото чемпионата Испании. Сине-гранатовые также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили английскому "Ливерпулю".

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