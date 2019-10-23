Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор хочет провести еще один поединок с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор на пресс-конференции в Киеве сообщил, что переоценил борьбу Нурмагомедова, но недооценил его удары, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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"Будем это исправлять. Теперь в борьбе я буду нападать. Мы можем много улучшить и быть четче, когда наступит время реванша", - сказал Макгрегор.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе - в четвертом раунде удушающим приемом.

Боец также сообщил, что в ближайшее время официально объявит о своем возвращении в октагон.

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