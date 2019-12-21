Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.

Барселос победил единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

27-летний Саид Нурмагомедов является однофамильцем чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в легчайшей весовой категории и сегодня проводил свой третий бой в UFC. Ранее Саид победил раздельным решением судей Джастина Скоггинса и нокаутировал Рикардо Рамоса.

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