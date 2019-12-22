https://news.day.az/sport/1187791.html "Ливерпуль" обыграл "Фламенго" и впервые стал победителем клубного чемпионата мира - ВИДЕО
"Ливерпуль" обыграл "Фламенго" и впервые стал победителем клубного чемпионата мира - ВИДЕО
В финале клубного чемпионата мира английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Халифа Интернешнл" в катарской Дохе обыграл в дополнительно время бразильский "Фламенго" - 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Основное время встречи завершилось без забитых мячей. Победу мерсисайдцам принес Роберто Фирмино забивший в дополнительное время - на 99-й минуте, ассистировал бразильцу Садьо Мане.
Таким образом, "Ливерпуль" впервые в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира. Для "красных" этот трофей стал 47-м, что является рекордом для английских клубов, ближайший преследователь - "Манчестер Юнайтед", у которого на два титула меньше.
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