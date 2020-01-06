В матче 3-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря голу Кертиса Джонса на 71-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

"Ливерпуль" - "Эвертон" 1:0 (0:0)

Голы: Джонс 71

"Ливерпуль": Адриан, Уильямс, Филлипс, Гомес, Милнер (Ляручи 9), Лаллана, Чиривелла, Джонс, Эллиот (Брюстер 79), Минамино (Окслейд-Чемберлен 70), Ориги

Главный тренер: Клопп Юрген.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмен (Кин 63), Йерри Мина, Холгейт, Сидибе, Шнейдерлин, Сигурдссон (Делф 63), Динь, Уолкотт (Бернард 79), Ришарлисон, Калверт-Льюин

Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Динь 57

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