«Манчестер Сити» одержал непростую победу над «Шеффилд Юнайтед» - ВИДЕО

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 24-го тура чемпионата Англии, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru

"Манчестер Сити" (51) располагается на втором месте, "Шеффилд Юнайтед" (33) - седьмой.

Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" 0:1 (0:0)

Гол: Кун Агуэро 73

Нереализованный пенальти: Габриэл Жезус 36

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем (Робинсон 79), Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Бешич (Лундстрем 79), Норвуд, Флек, Стивенс, Шарп (Муссе 59), МакБарни

Главный тренер: Уайлдер Крис.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Фернандиньо, Отаменди, Ляпорт (Гарсия 78), Уокер, Де Брюйне, Родри, Зинченко, Марез, Стерлинг, Габриэл Жезус (Кун Агуэро 68)

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Бешич 13, Норвуд 24, Флек 43, Фернандиньо 45+2, Родри 53, Кун Агуэро 83, МакБарни 84

Судья: Мэйсон Ли.

В параллельном матче "Эвертон" упустил победу над "Ньюкаслом".

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