Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

Организаторы мужского Международного кубка чемпионов по футболу приняли решение отказаться от проведения турнира в нынешнем году. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Здоровье спортсменов, персонала, болельщиков всегда имеет для нас первостепенное значение. Неопределенность с календарем матчей европейских чемпионатов, отсутствие ясности в том, когда снимут ограничения, вынуждают нас отказаться от турнира", - сообщается в Twitter турнира.

Напомним, что Международный кубок чемпионов - это летний товарищеский турнир, в котором ежегодно принимают участие ведущие клубы мира. В 2019 году он проводился в США, Англии, Швеции, Китае, Уэльсе и Сингапуре.