Бывший тренер "Барселоны" Вальверде может возглавить "Валенсию"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Барселона" Эрнесто Вальверде может возглавить "Валенсию", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 56-летний Вальверде и его помощник Джон Аспиазу в настоящий момент ищут жилье в Валенсии. Данные поиски могут быть связаны с продвинутыми переговорами с одноименным клубом.

"Валенсия" потерпела три поражения в четырех последних встречах и идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Главным тренером команды с сентября 2019 года является Альберт Селадес.

Вальверде возглавлял "Валенсию" в 2012-2013 годах. Последним местом его работы была "Барселона", которую он тренировал с лета 2017 года по январь 2020 года. Вместе с командой специалист дважды выиграл чемпионат Испании (2017/18, 2018/19) и по одному разу завоевывал трофеи Кубка (2017/18) и Суперкубка Испании (2018). Ранее он тренировал греческий "Олимпиакос", с которым трижды становился чемпионом страны и дважды завоевывал Кубок Греции, а также испанские "Эспаньол", "Вильярреал", и "Атлетик", выиграв с последним Суперкубок Испании (2015).