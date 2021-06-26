1/8 финала Евро-2020: Стартовал матч Уэльс-Дания

20:27

Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол! 0:1 в пользу Дании.

20:00

26 июня на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме стартовал на матч 1/8 финала чемпионата Европы. Играют сборные Уэльса и Дании.

Стартовые составы

Уэльс: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен, Рэмси, Бэйл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.

Запасные: Хеннесси, А. Дэвис, Гантер, Н. Уильямс, Локайер, Уилсон, Т. Робертс, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт, Кабанго, Смит.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хёйбьерг, Брейтуэйт.

Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Винн, Корнелиус, Йенсен, Кристиансен, Бойлесен.