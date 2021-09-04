https://news.day.az/sport/1376354.html Азербайджанские спортсменки завоевали 2 медали на I Играх стран СНГ
Азербайджанские спортсменки завоевали 2 медали на I Играх стран СНГ
Азербайджанские спортсменки завоевали две медали в соревнованиях по борьбе в рамках I Игр стран СНГ, проходящих в Казани.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Шахана Назарова (весовая категория 50 кг) завоевала серебряную, а Татьяна Воронцова (53 кг) - бронзовую медаль.
Отметим, что в активе Азербайджана 3 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых медалей.
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