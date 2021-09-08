https://news.day.az/sport/1377518.html Фарид Гайыбов об определении новой стратегии развития азербайджанского спорта
Фарид Гайыбов об определении новой стратегии развития азербайджанского спорта
Будет определена новая стратегия развития азербайджанского спорта. Мы вместе со спортивными экспертами будем работать над этой стратегией.
Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его мнению, эта стратегия должна охватить закон "О спорте", профессиональные виды спорта, детский и молодежный спорт, в целом все спортивные сферы.
"У нас есть серьезные планы привлечь к занятию спортом детей и молодежь. Мы обнародуем эти планы в ближайшее время", - сказал Гайыбов.
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