"Карабах" обыграл "Кайрат" и возглавил свою группу в Лиге конференций
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В Алма-Ате состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором азербайджанский "Карабах" обыграл в гостях местный "Кайрат" со счетом 1:2.

Как передает Day.Az, в составе хозяев единственный гол забил Хосе Канте. За гостей из Агдама отличились Ибраима Ваджи и Абделла Зубир.

В турнирной таблице группы H "Карабах" занимает 1-е место, набрав 10 очков в 4 матчах.