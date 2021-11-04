https://news.day.az/sport/1399831.html "Карабах" обыграл "Кайрат" и возглавил свою группу в Лиге конференций - ФОТО - ВИДЕО
"Карабах" обыграл "Кайрат" и возглавил свою группу в Лиге конференций - ФОТО - ВИДЕО
В Алма-Ате состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором азербайджанский "Карабах" обыграл в гостях местный "Кайрат" со счетом 1:2.
Как передает Day.Az, в составе хозяев единственный гол забил Хосе Канте. За гостей из Агдама отличились Ибраима Ваджи и Абделла Зубир.
В турнирной таблице группы H "Карабах" занимает 1-е место, набрав 10 очков в 4 матчах.
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