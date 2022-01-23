Саид Нурмагомедов победил в бою Коди Стаманна в поединке UFC
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Российский боец Саид Нурмагомедов одолел американца Коди Стаманна в турнире UFC 270, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Бой продлился лишь 47 секунд - американец не выдержал "гильотины", удушающего приема, проведенного Нурмагомедовым.

Эта победа стала пятнадцатой для Нурмагомедова, а поражение - шестым для американца.

Поединок проходил в Анахайме, США.