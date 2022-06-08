https://news.day.az/sport/1469048.html На Гран-при Азербайджана в прошлом сезоне был достигнут один из наших лучших результатов - Мик Шумахер
На Гран-при Азербайджана в прошлом сезоне был достигнут один из наших лучших результатов - Мик Шумахер
На Гран-при Азербайджана был достигнут один из наших лучших результатов в прошлом сезоне.
Об этом сказал пилот команды Uralkali Haas Мик Шумахер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Комментируя шансы команды на выигрыш на Гран-при Азербайджана в этом году, Шумахер отметил, что с нынешней машиной у команды есть хорошие шансы на победу.
"Наша машина была в состоянии соответствовать почти каждой гоночной трассе, на которой мы были, поэтому я жду предстоящую гонку в Баку", - сказал Шумахер.
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