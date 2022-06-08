На Гран-при Азербайджана в прошлом сезоне был достигнут один из наших лучших результатов

На Гран-при Азербайджана был достигнут один из наших лучших результатов в прошлом сезоне.

Об этом сказал пилот команды Uralkali Haas Мик Шумахер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Комментируя шансы команды на выигрыш на Гран-при Азербайджана в этом году, Шумахер отметил, что с нынешней машиной у команды есть хорошие шансы на победу.

"Наша машина была в состоянии соответствовать почти каждой гоночной трассе, на которой мы были, поэтому я жду предстоящую гонку в Баку", - сказал Шумахер.