Российские СМИ вспомнили покойного форварда Нефтчи

Российские СМИ вспомнили участников первого официального матча сборной, среди которых был и представитель азербайджанского футбола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 16 августа 1992 года сборная России в Москве провела товарищеский матч с командой Мексики и одержала победу со счетом 2:0. На 80-й минуте игры на поле вышел бывший форвард бакинского "Нефтчи" Владислав Лемиш.

"Бакинец Лемиш сыграл по одному матчу за Россию и Азербайджан и вряд ли остался полностью доволен своей футбольной биографией. За "Торпедо" не провел ни матча, в ЦСКА не закрепился, ехал в Примеру ("Эспаньол"), а попал в Сегунду ("Паламос")... Последние годы Владислав неприметно жил и работал в Краснодаре - тренировал любителей, студентов. Тем не менее новость о смерти Лемиша многих в футбольных кругах потрясла - все-таки в Союзе он считался талантищем", - пишет Чемпионат.ру.

Лемиш, который запомнился победой на чемпионате мира среди юношей (U-17) в составе сборной СССР в 1987 году, скончался 30 сентября прошлого года.

