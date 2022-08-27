https://news.day.az/sport/1490164.html Глава «Формулы-1» рассказал, когда в чемпионате появятся женщины-пилоты
Глава «Формулы-1» рассказал, когда в чемпионате появятся женщины-пилоты
Исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали рассказал, когда в чемпионате появятся женщины-пилоты, которые будут выступать наравне с мужчинами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сейчас мы пытаемся понять, как наилучшим образом создать подходящие условия для выступления женщин. Они должны быть частью всей пирамиды, проходить через участие в "Формуле-3" и "Формуле-2".
Вскоре вы сможете увидеть плоды нашей работы. Но если говорить начистоту, не думаю, что в ближайшие пять лет женщина станет пилотом "Формулы-1", - цитирует Доменикали RaceFans.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре