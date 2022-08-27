Глава «Формулы-1» рассказал, когда в чемпионате появятся женщины-пилоты

Исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали рассказал, когда в чемпионате появятся женщины-пилоты, которые будут выступать наравне с мужчинами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас мы пытаемся понять, как наилучшим образом создать подходящие условия для выступления женщин. Они должны быть частью всей пирамиды, проходить через участие в "Формуле-3" и "Формуле-2".

Вскоре вы сможете увидеть плоды нашей работы. Но если говорить начистоту, не думаю, что в ближайшие пять лет женщина станет пилотом "Формулы-1", - цитирует Доменикали RaceFans.