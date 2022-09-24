https://news.day.az/sport/1497903.html Новый масштабный проект азербайджанского дзюдо
Перед стартом каждого первенства будут проводиться семинары для рефери.
Новый масштабный проект азербайджанского дзюдо
С 24 сентября Федерация дзюдо Азербайджана начнет проводить региональные первенства в двух возрастных группах (U-15 и U-18).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, это будет отборочные соревнования к первенству страны.
Региональные первенства пройдут в Ширване, Хачмазе, Бейлагане, Шеки, Газахе, Агдаме, Нахчыване, Сумгайыте и в Баку.
Перед стартом каждого первенства будут проводиться семинары для рефери.
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