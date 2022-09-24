Новый масштабный проект азербайджанского дзюдо

С 24 сентября Федерация дзюдо Азербайджана начнет проводить региональные первенства в двух возрастных группах (U-15 и U-18).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, это будет отборочные соревнования к первенству страны.

Региональные первенства пройдут в Ширване, Хачмазе, Бейлагане, Шеки, Газахе, Агдаме, Нахчыване, Сумгайыте и в Баку.

Перед стартом каждого первенства будут проводиться семинары для рефери.

