Сын Пеле уволился с поста главного тренера клуба

Сын Пеле - бывший футбольный вратарь Эдсон Шолби Насименту (более известный по прозвищу Эдиньо) - покинул пост главного тренера клуба "Лондрина", который выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии. Об этом сообщило издание Marca со ссылкой на бразильский портал O Globo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эдиньо был назначен главным тренером 23 ноября 2022 года, но СМИ утверждают, что меньше месяца спустя он уволился с должности, когда поступили новости об ухудшении состояния Пеле.

В данный момент экс-вратарь находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу (одной из лучших клиник Латинской Америки) вместе с отцом и оказывает ему поддержку.

Согласно последним медицинским отчетам, рак Пеле продолжает прогрессировать, и врачам приходится лечить его от "дисфункции почек и сердца".

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что его организм перестал реагировать на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.