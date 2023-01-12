К сведению желающих купить билеты со скидкой на Гран-при Азербайджана Формулы-1

До окончания ранней продажи билетов на гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1, которые состоятся 28-30 апреля 2023 года, осталось 3 дня.

Как сообщили в четверг Day.Az в операционной компании Baku City Circuit, до 15 января, желающие могут приобрести билеты со скидкой 20 процентов. После этой даты продажа билетов будет продолжена без скидок.

В настоящее время любители автоспорта в ходе этой кампании смогут приобрести билеты на "стоячие" места в ценовом диапазоне от 40 до 120 манатов, на трибунах - от 160 до 690 манатов, а для несовершеннолетних - от 110 до 480 манатов.

Отметим, что в этом году нашим соотечественникам и резидентам страны предлагаются билеты на соревнования в Баку по более выгодным ценам, чем международные.

Отметим, что билеты можно приобрести на официальном сайте Baku City Circuit (www.bakucitycircuit.com) или в местных торговых точках в "28 Mall", "Gənclik Mall", Дворце Гейдара Алиева, киоске №1 (кинотеатр "Азербайджан", улица Расулзаде 3), киоске 2 (проспект Бюль-Бюля, улица Низами), ASAN 1, ASAN 2, ASAN 3, ASAN 4 и ASAN Сумгайыт.