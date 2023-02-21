«Ливерпулю» предложили подписать Неймара

"Ливерпулю" предложили подписать бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Football Insider.

По информации источника, английской команде предложили подписать звездного нападающего за €80-90 млн. Кроме того, Неймар был предложен "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

СМИ ранее сообщали, что "ПСЖ" планирует расстаться с Неймаром и готов отпустить 31-летнего южноамериканца бесплатно, чтобы не выплачивать ему ежегодно €36 млн, прописанных в контракте. Если "ПСЖ" досрочно расторгнет контракт с Неймаром, то сэкономит €144 млн. В клубе считают, что игрок с подобной репутацией не должен защищать его цвета.