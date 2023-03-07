Кумир звезды «Наполи» Кварацхелии позвал грузинского футболиста в «Реал»

Бывший футболист мадридского "Реала" и сборной Испании Гути отреагировал на интервью полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Грузинский игрок заявил, что в детстве Гути был его любимым игроком, но он не мог достать его футболку, поэтому маркером писал 14-й номер на белой майке.

"Я кумир Кварацхелии? Квара, приходи в "Реал". Я пришлю тебе футболку", - сказал Гути в эфире El Chiringuito.

Гути является воспитанником "сливочных", он выступал за мадридскую команду с 1995 по 2010 год, а затем на год ушел в турецкий клуб "Бешикташ", где и завершил карьеру.

Экс-игрок казанского "Рубина" Кварацхелия в текущем сезоне итальянской Серии А принял участие в 21 матче, в которых ему удалось забить десять мячей и сделать 11 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость грузинского футболиста составляет €60 млн.